Фото: Соцсети

Сегодня, 29 июня, в Уфе из-за учений оцепили завод УМПО. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило информационное агентство «Башинформ».

Этим утром в социальных сетях стали появляться фото и видео, на которых видно, как предприятие оцепили вооруженные люди в бронежилетах. Граждан не на шутку взбудоражили эти публикации.

Однако позднее выяснилось, что каких-либо поводов для беспокойства. Представители правоохранительных органов и самого УМПО пояснили, что на предприятии проходили плановые учения.

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