Во время реабилитации после ранения в Башкирии умер боец СВО Ринат Хажиев

Фото: аккаунт в социальных сетях главы администрации Кигинского района Башкирии Зухры Гордиенко

В Кигинском районе Башкирии во время реабилитации после ранения умер участник специальной военной операции Ринат Хажиев. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказала глава администрации муниципалитета Зухра Гордиенко.

По словам руководительницы района, за неделю до своей кончины мужчина встречался. Они побеседовали о жизни, службе и планах на будущее.

Церемония прощания с военнослужащим состоится завтра, 30 июня, в 10 часов утра перед районным домом культуры.

– Уходят наши ребята… Приношу искренние соболезнование родным, близким и всем, кто знал Рината, – написала в соцсетях глава администрации Кигинского района.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.