Фото: УМВД по Ульяновской области

В Башкирии власти усилили контроль за производством сидра и пива. Об этом рассказала пресс-служба Государственного Собрания республики.

На заключительном заседании весенней сессии депутаты регионального парламента приняли в первом чтении законопроект, направленный на обеспечение безопасности продаваемой в Башкирии сидра, пива, пивных напитков, медовухи и пуаре. Власти будут контролировать соблюдение требований к маркировке и к представлению сведений об обороте слабоалкогольной продукции.

Как считает председатель Курултая Константин Толкачев, более жесткое госрегулирование закроет лазейки для проникновения на рынок республики алкогольного контрафакта и снизит риски для жизни и здоровья граждан.

Напомним, несколько недель назад стало известно, что в нескольких регионах России после употребления суррогатного алкоголя, напитка под названием «Мистер сидр» самарского производства отравились десятки человек. Из магазинов по всей стране правоохранительные органы стали изымать опасный напиток. Ранее «КП-Уфа» прошлась по местным магазинам и выяснила, продается ли смертельный сидр у нас. Позже стало известно, что «Мистер сидр» поставлялся, в том числе, и на территорию Башкирии.

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