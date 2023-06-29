В Уфе ФАС заблокировала заключение контракта на реконструкцию улицы Галле

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В Уфе региональное управление ФАС заблокировала заключение контракта на реконструкцию улицы Галле с компанией «Дортрансстрой».

Процедура заключения контракта была приостановлена из-за жалобы компании из Омска «Арт Ремстрой», которая посчитала победитель в прошедших торгах был определен неправомерно. Рассмотрение жалобы было назначено на завтра – 30 июня.

Напомним, недавно мэрия Уфы приступила к поиску генерального подрядчика на реконструкцию участка улицы имени Галле между Комсомольской и проспектом Салавата Юлаева протяженностью чуть больше одного километра. Начальная цена контракта составляла 905,8 миллиона рублей.

Согласно конкурсной документации, исполнителю контракта предстоит провести археологические изыскания, снести жилые дома и зеленые насаждения, организовать объезд реконструируемого участка, обновить дорожное полотно, отремонтировать путепровод, установить новые автобусные остановки, светофоры и дорожные знаки, а также переустроить инженерные сети. Строительно-ремонтные работы должны быть завершены до 30 ноября 2025 года.

Победителем процедуры признали компанию «Дортрансстрой», которая предложила выполнить работы за обозначенные 905,8 миллиона рублей.

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