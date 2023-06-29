Жительница Башкирии попыталась переплыть реку ради забытой удочки и утонула

Фото: МЧС Башкирии

Вчера, 28 июня, в Чишминском районе Башкирии утонула женщина. О случившемся рассказала пресс-служба регионального отделения МЧС.

Трагедия произошла на реке Дема недалеко от села Дурасово. Согласно предварительной информации, компания собралась на «стихийном» пляже, чтобы отдохнуть и порыбачить. Спустя время женщина забыла удочку на противоположном берегу и решила за ней вернуться. Она попыталась переплыть реку, но, к сожалению, погибла. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия и опрашиваются очевидцы.

Еще одно происшествие случилось в селе Ильмурзино Кушнаренковского района. 28-летний парень, будучи пьяным, купался в озере. В какой-то момент он начала тонуть, но, к счастью, его спасли.

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