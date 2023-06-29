Сейчас подозреваемый задержан и дает показания Фото: Архив КП

В Башкирии вор забрался в дом, пока хозяева спали, и украл полмиллиона рублей. Как рассказали в республиканском МВД, в полицию обратилась 58-летняя жительница Иглинского района. Женщина пожаловалась, что в ночь с 25 по 26 июня она вместе с мужем легла спать, а в это время в дом проник неизвестный грабитель и вытащил сумку с деньгами, а также присвоил банковскую карту и телефон, чтобы зайти в банковское приложение и снять все средства со счета.

Как выяснили полицейские, незадолго до кражи супруги приобрели машину у 38-летнего односельчанина. Пока муж с женой совещались о покупке, мужчина подслушал их разговор, что недавно они продали квартиру в Уфе, а также выяснил ПИН-код от банковской карты. Воодушевившись идеей о легкой добыче, мужчина дождался, пока супруги уснут, забрался в дом и забрал деньги и карту. Когда злоумышленник добрался до ближайшего банкомата, он попытался снять деньги с карты. Перед этим он зашел в банковское приложение и выяснил, какая сумма хранится на сберегательном счете. Однако в этот момент супруги заметили, что с их карты пытаются вывести деньги и заблокировали карту, а наутро обратились в полицию.

Уже утром воришка был задержан, правда, сам он уверяет, что в сумке находилось всего 50 тысяч рублей. Часть из них он успел потратить, а остальное спрятал. Полицейские быстро выяснили, что ранее злоумышленник уже был судим, а вдобавок за ним числится крупный штраф за незаконную вырубку деревьев.

– По факту кражи возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает обстоятельства совершения преступления. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.