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НовостиОбщество29 июня 2023 3:23

Глава Минобрнауки России посетил с визитом будущий студенческий кампус в Уфе

Отмечается, что общая площадь проекта составит более 147 тысяч квадратных метров
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: pravitelstvorb.ru

Фото: pravitelstvorb.ru

В заключительный день Х форума России и Беларуси глава Министерства образования и науки РФ Валерий Фальков посетил с визитом строительную площадку Межвузовского студенческого кампуса. Сопровождающий его премьер-министр республики Андрей Назаров рассказал, что строительство студенческого кампуса даст новые возможности для развития высшего образования в Башкирии. Например, ожидается приток студентов из других регионов России и даже других стран, более того – он должен вырасти в 1,5 раза и составить к 2030 году более 52 тысяч человек.

В настоящий момент идет реконструкция здания IQ-парка на площади около 35 тысяч «квадратов», а вот площадь всего студенческого кампуса будет достигать более 147 тысяч квадратных метров. Тут будут проживать более чем 3,5 тысяч студентов, а для учебы и работы и вовсе смогут разместиться около 7 тысяч человек.