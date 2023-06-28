Волковысский район Беларуси и Бирский район Башкирии стали побратимами

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Волковысский район Гродненской области республики Беларусь и Бирский район Башкирии стали побратимами. Соответствующее соглашение было подписано на третий день X Форума России и Беларуси, который проходит в Уфе. Установление побратимских отношений будет способствовать развитию и укреплению контактов и связей в области туризма, и в целом содействовать крепкой дружбе между народами и государствами.

Как сообщили в пресс-службе правительства Башкирии, в торжественной церемонии приняли участие глава Бирского района Антон Талалов и председатель Волковысского районного исполнительного комитета Михаил Ситько. Отмечается, что перед подписанием соглашения была проделана большая подготовительная работа: гости из Беларуси побывали в Бирске, посетили местный исторический музей, а также другие городские достопримечательности.