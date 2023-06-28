Абоненты МТС в Башкирии жалуются на перебои со связью

Сбои в связи произошли вечером в среду, 28 июня Фото: Иван ВИСЛОВ

В Башкирии абоненты популярного оператора МТС массово жалуются на перебои в мобильной связи. Многие жалуются, что они не могут пользоваться интернетом и мессенджерами, а также не могут позвонить. Отмечается, что 28 июня подобные проблемы со связью испытывают абоненты и в других городах России – Татарстане, Удмуртии, Нижегородской и Ульяновской областях и других регионах.

Как отмечают в Минцифры России, это временное явление. Операторам мобильной связи уже направлена рекомендация «исключить неограниченное потребление трафика» - особенно на безлимитных тарифах.

– Мы принимаем меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг, – заявил глава ведомства Максут Шадаев.

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