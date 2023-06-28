На выходных в Башкирию вернется тридцатиградусная жара

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Башкирию снова вернулось тепло. Судя по прогнозам синоптиков, уже к выходным температура воздуха поднимется до +30 градусов, правда, позагорать на пляже вряд ли удастся. Уфимцам точно – в субботу и воскресенье небо затянется тучами, а местами пройдут дожди. Ночью также будет довольно тепло: столбики термометров не опустятся ниже +18, так что можно не опасаться новых заморозков и за сохранность урожая.

Жаркой и солнечной, судя по предварительному прогнозу, ожидается и вся следующая неделя. При этом будет довольно дождливо, едва ли не через день будут греметь грозы. Впрочем, вероятностный прогноз не зря так называется – всегда есть вероятность, что погода изменится.

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