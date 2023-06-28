Уфимские молодые ученые поделились с Министром образования и науки РФ своими проектами

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В третий день Х форума регионов России и Беларуси в Уфу прибыл Министр образования и науки РФ Валерий Фальков. Чиновник ознакомился с разработками и проектами молодых ученых, а также ознакомился с работой современной лаборатории популяционной и медицинской генетики. Сама лаборатория появилась еще в 2021 году НОЦ республики и Минобра и науки России и полностью оснащена оборудованием для различных генетических исследований. В настоящий момент тут ведутся масштабные исследования в области изучения современной и древней ДНК популяций Северной Евразии. Одним из приоритетных направлений работы молодых ученых являются молекулярно-генетические исследования в области онкологии, в частности, изучение предрасположенности к образованию злокачественных опухолей. Ожидается, что такие разработки могут существенно помочь в диагностике, лечении и профилактике рака, а также пониманию природы его возникновения.

Отметим, что сейчас в лаборатории работают 16 сотрудников, все они – выпускники Башкирского государственного университета.

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