Автоинспекторы помогли жительнице Башкирии заменить лопнувшее колесо на трассе

Фото: региональная Госавтоинспекция

В Башкирии автоинспекторы пришли на помощь 25-летней девушке, застрявшей на трассе. Как рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов, все произошло накануне на 81-м километре дороги «Уфа-Оренбург» - неподалеку от поселка Толбазы.

Сотрудники ДПС по Аургазинскому району старший лейтенант полиции Линар Худайбердин и лейтенант полиции Наиль Юнусов патрулировали свой участок дороги, когда увидели припаркованную на обочине Lada Granta. Расстроенная владелица отечественного автомобиля рассказала полицейским, что неожиданно во время поездки у нее лопнуло колесо, а заменить самостоятельно его она не в силах. Конечно же, автоинспекторы помогли девушке заменить колесо, после чего, поблагодарив своих помощников, она снова отправилась в путь.

- Оказание помощи участникам дорожного движения является одним из приоритетных направлений служебной деятельности, - отметил Владимир Севастьянов.

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