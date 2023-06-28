В Уфе появится продолжение улицы Айской: Госэкпертиза одобрила проект

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Уфе улица Айская получит долгожданное продолжение. Об этом сообщает «РБК-Уфа» со ссылкой на управление Госэкспертизы Башкирии, которое одобрило проект строительства. Речь идет об участке общей протяженностью один километр от проспекта Салавата Юлаева до улицы Менделеева в Кировском районе. Заказчиком проекта выступило Управление по строительству и ремонту дорог и искусственных сооружений уфимской городской администрации. А вот разработчиком стало ООО «Уралдортранс» (учредитель Минземимущества республики – Ред.)

Напомним, что впервые о том, что Айская получит продолжение, стало известно в июне 2021 года. Проектировщик, победивший на торгах, предложил выполнить проект за 14 млн рублей, а финансирование разработки проекта оплачивалось из городского бюджета. Что касается строительства нового участка, его определили на 2022-2023 год с финансированием из разных бюджетов. Сам проект включает в себя обновление коммуникаций, строительство шестиполосной проезжей части, тротуаров, освещения и ливневок. Не должны забывать проектировщики об остановках и пешеходных переходах, а также про озеленение территории.

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