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НовостиПроисшествия28 июня 2023 8:13

На трассе в Башкирии столкнулись две иномарки: один человек погиб, еще четверо в реанимации

ДТП произошло в Благовещенском районе
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: региональная Госавтоинспекция

Фото: региональная Госавтоинспекция

В Башкирии на трассе произошло жуткое ДТП с участием двух иномарок. Как сообщает региональная Госавтоинспекция авария произошла утром 28 июня на трассе Благовещенск-Павловка, где столкнулись Chevrolet Lacetti и Toyota Corolla. В итоге обе машины получили серьезные повреждения. Есть и жертвы: от полученных травм на месте происшествия скончалась 64-летняя пассажирка Toyota, водители иномарок и двое пассажиров Chevrolet Lacetti с различными ушибами и переломами доставлены в больницу.

- Подробности уточняются. На месте работают сотрудники полиции и другие экстренные службы, - добавили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.

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