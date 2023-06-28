В Башкирии обсудили сотрудничество России и Беларуси в аграрной сфере

Фото: пресс-служба правительства РБ

Накануне в Уфе в рамках X Форума регионов России и Беларуси обсуждались перспективы сотрудничества в аграрной сфере. Соответствующая тематическая секция была организована в Башкирском государственном аграрном университете. С докладами о сотрудничестве в сфере АПК выступили замминистра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев и министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло, а также министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов. Последний отметил важность участия союзного государства в области технической модернизации и оснащенности, а также подчеркнул, что белорусские заводы предоставляют башкирским аграриям хорошие скидки. К примеру, организовано сотрудничество с Минским тракторным заводом: на базе башкирской компании производится сборка гусеничных тракторов «Беларус» мощностью до 200 лошадиных сил.

– Также планируем совместно с филиалом Мозырского тракторного завода ежегодно собирать 150-200 тракторов, как только наши партнеры наладят бесперебойные поставки машинокомплектов, - добавил Ильшат Фазрахманов.

Отдельно в Минсельхозе Башкирии упомянули о реализации белорусско-башкирского проекта по строительству завода «Амкодор-Агидель», который будет выпускать до 40 зерновых элеваторов в год.

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