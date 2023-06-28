Фото: МЧС РБ

В Уфе загорелся расселенный барак. Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС все произошло вечером 27 июня на улице Пожарского – там пока по невыясненным причинам вспыхнуло бревенчатое двухэтажное здание общей площадью 250 квадратных метров. Благодаря оперативно организованному тушению, уже в 20.53 открытое горение удалось ликвидировать. Погибших и пострадавших в пожаре также нет.

– Причину пожара предстоит установить дознавателю МЧС России, - отметили в пресс-службе экстренного ведомства.