В Уфе состоялась встреча с участниками проекта «Поезд памяти»

Фото: Оргкомитет X Форума регионов России и Беларуси

В Уфе встретили участников культурно-образовательного проекта «Поезд памяти». Две сотни детей из России, Беларуси, Армении и Кыргызстана прибыли на поезде в столицу Башкирии в рамках маршрута «Поезда памяти». Эта идея призвана познакомить школьников с историей Великой Отечественной войны и показать им места боевой славы. Уфа в маршрут включена впервые – однако, именно здесь ребят встречали инициаторы проекта. На встрече с участниками «Поезда памяти» присутствовали председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова, Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, глава Башкирии Радий Хабиров, министр образования республики Айбулат Хажин и другие.

- «Поезд памяти» - лучшая прививка от переписывания нашей истории, - подчеркнула Валентина Матвиенко, говоря о важности донесения только достоверной информации для подрастающего поколения.

После встречи школьники и высокопоставленные гости отправились возложить цветы памятнику Минигали Шаймуратову.