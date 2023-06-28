Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с праздником Курбан-байрам

Фото: vk.com/radiyhabirov

Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с важным религиозным праздником Курбан-байрам, который отмечается 28 июня. Глава отметил, что сила республики – в единстве ее жителей самых разных национальностей и религий, и так было испокон веков. Напомнил он и то, что пока мужественные воины защищают общий дом – Россию, задача тех, кто находится в тылу, сделать все возможное, чтобы страна процветала.

– Всем здоровья, мира и добра! Пусть в ваших домах царит тепло, уют, любовь и взаимопонимание, - написал Радий Хабиров у себя на странице в соцсетях.

Напомним, что сегодня праздничные богослужения пройдут в 23 мечетях Уфы. Также на площади лайфстайл-центра «Башкирия» будет организована праздничная программа с концертом, конкурсами и раздачей плова. На площадках перед торговым центром «Караван» и Северным автовокзалом пройдет забой жертвенных животных. Также тут поставят специальные юрты, где можно будет прочесть намаз и приобрести халяльную продукцию.