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НовостиОбщество27 июня 2023 16:14

Синоптики Башкирии пообещали в скором времени долгожданное потепление

Хорошая погода продержится минимум три дня
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики Башгидрометцентра сообщили, что в республику придет долгожданное потепление. По предоставленным данным, погода улучшится уже завтра, 28 июня. Такая ситуация продержится до 30 июня.

В ведомстве сообщили, что в эти дни в Башкирии осадков преимущественно не ожидается. Что касается температуры, до ночью она повысится до от +7,+12° до +10,+15°. Днем будет +25,+30°.

Напомним, что на Курбан-байрам потеплеет до +26°. В этот день будет переменная облачность без осадков и слабым ветром.