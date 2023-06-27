В Уфе задержали устроившего дрифт в центре города 18-летнего водителя

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Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов сообщил 27 июня о задержании дрифтера, который устроил заезд в центре Уфы. По его данным, водителем был 18-летний парень.

Руководитель ведомства написал в соцсетях, что о нарушителе сообщил житель столицы. Он позвонил на горячую линию и пожаловался на шум ранним утром на улице Цюрупы. Когда на место приехали сотрудники ГИБДД, то там уже никого не было.

После по камерам удалось установить, что дрифтер был на автомобиле «Мерседес» без государственных номеров. Вскоре сотрудники ГИБДД задержали водителя. В его отношении составили ряд административных материалов за нарушения.

Севастьянов напомнил, что о нарушениях можно сообщить по телефону горячей линии: (347) 279-32-92 или через мессенджер телеграм @GIBDDRB_02bot