В Башкирии простились с погибшим в СВО бойцом отряда Шаймуратова Динаром Гилязетдиновым

Фото: vk.com/r.f.gazizov

В башкирском городе Стерлитамак прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Динаром Гилязетдиновым. Об этом на своей личной странице в социальных сетях мэр города Рустем Газизов.

Динар Альфаритович имел опыт участия в боевых действиях на Северном Кавказе. Во время СВО он был в рядах добровольческого отряда имени генерала Минигали Шаймуратова. Его не стало во время выполнения боевых задач.

Родные и близкие вспоминают Динара Гилязетдинова как храброго, отзывчивого, надежного и преданного человека.

– Выражаю искренние соболезнования семье Динар Альфаритовича… Сил и терпения, чтобы пережить это горе, – написал в своей публикации глава администрации Стерлитамака.

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