В Уфе суд арестовал активы жены и детей главы ГК «Госстрой» Кирилла Бадикова

Арбитражный суд Башкирии в рамках дела о банкротстве предприятия «Литер 4», входящего в группу компаний «Госстрой» предпринимателя Кирилла Бадикова, наложил арест на имущество жены и детей предпринимателя и его партнеров. Об этом сообщил «РБК Уфа».

Были арестованы доли в здании в Уфе на улице Рихарда Зорге, 35/3, где находились офисы компаний «Госстроя». Доли принадлежат троим несовершеннолетним детям Бадикова 8 и 11 лет. Доверительным управлением данными активами осуществляет их мать Татьяна Бадикова.

Кроме того, было арестовано имущество самой Бадиковой, депутата Курултая Башкирии от ЛДПР, владельца компании «Башнафтатранс» Игоря Тюрина и финдиректора этой же компании Павла Степанова. Активы ответчиков арестованы в пределах суммы требований кредиторов — 371,5 миллионов рублей.

Напомним, в отношении Кирилла Бадикова и его сообщников было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».

Согласно версии следствия, фактический глава группы компаний «Госстрой» Кирилл Бадиков вступил в преступный сговор гендиректором «Башнафтатранса», а также финансовым директором «Госстрой-менеджмент» и «Башнафтатранс». Экс-депутатом, будучи фактическим руководителем компаний «Городские проекты», «Высотки», «Литер 4», «Зеленая роща» и ЖСК «Московский» через управляющую компанию «Госстрой-менеджмент» с целью хищения денег под видом продажи жилого и нежилого имущества заключил 1134 гражданами договоры участия в долевом строительстве жилья и договоры паенакопления на строительство четырех домов в квартале жилого комплекса «Московский» в Кировском районе на общую сумму более 2,3 миллиардов рублей.

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