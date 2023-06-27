В Башкирии в ДТП с ВАЗ-2106 и Mazda 6 погибли 18-летний парень и 31-летняя женщина

Фото: ГИБДД Башкирии

Сегодня, 27 июня, в Благовещенском районе Башкирии в ДТП погибли два человека. О трагедии рассказала пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария на 71 километре автомобильной дороги Уфа-Янаул. Согласно предварительным данным, 18-летний местный житель за рулем ВАЗ-2106, выезжая на главную дорогу, не уступил Mazda 6, и столкнулся с ней.

В результате произошедшего водитель отечественного автомобиля и 31-летняя пассажирка «Мазды» получили тяжелейшие увечья, они скончались еще до приезда скорой помощи. 14-летний пассажир ВАЗ и водитель иномарки тоже получили травмы, их госпитализировали.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа МВД и другие экстренные службы.

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