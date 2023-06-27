В Башкирии 28 июня на Курбан-байрам потеплеет до +26°

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Завтра, 28 июня, в Башкирии ожидается теплая погода. Это следует из прогноза, опубликованного региональным МЧС.

Метеорологи прогнозируют переменную облачность, существенных осадков не предвидится. Ветер будет западный два-семь метров в секунду.

Грядущей ночью столбики термометров опустятся до отметок +7, +12°, днем потеплеет до +21, +26°.

На некоторых участках автомобильных дорог образуется туман, из-за него видимость составит 500-1000 метров.

На отдельных участках автодорог туман с видимостью 500-1000м.

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