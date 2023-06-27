Экс-министр из Дагестана Агарагим Кагиргаджиев стал и.о. бизнес-шерифа Уфы

Фото: МЗИО республики Дагестан

Агарагим Кагиргаджиев назначен исполняющим обязанности заместителя главы администрации Уфы по предпринимательству и инвестициям. Об этом со ссылкой на мэрию столицы Башкирии сообщил «РБК Уфа».

Агарагим Кагиргаджиев родился в 1971 году в Махачкале, а карьеру чиновника начинал именно в Уфе. Получил образование в Санкт-Петербургском государственном университете. В августе 2018 году победил в кадровом конкурсе «Мой Дагестан» и стал замминистра земельных и имущественных отношений. Позднее Кагиргаджиев возглавил земельное ведомство республики. С июня прошлого года он занимал пост начальника контрольного управления в администрации Уфы.

Напомним, в начале текущего месяца предшественник Агарагима Кагиргаджиева – заместитель главы администрации Уфы по экономике, промышленности и предпринимательству Дамир Галиуллин – покинул должность по собственному желанию.

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