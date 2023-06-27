Фото: belarus-tractor.com

В Башкирии в 2023 году планируют собрать 30 мини-тракторов «Беларус». Об этом рассказала пресс-служба Министерства сельского хозяйства республики.

Соответствующее соглашение было подписано в ходе встречи в рамках Х Форума регионов России и Беларуси главы регионального Минсельхоза Ильшата Фазрахманова с генеральным директором Минского тракторного завода Виталием Вовк.

Подписанный документ предусматривает обеспечение агропромышленных организаций сельхозтехникой, запасными частями и сервисными услугами. В частности, предполагается поставка в 2023 году не менее 30 единиц машинокомплектов для организации сборки мини-тракторов «Беларус», мощность которых составляет до 16 лошадиных сил. Согласно планами властей, что сборочная площадка будет расположена в городе Дюртюли.

Кроме того, министерство сельского хозяйства Башкирии намеревается субсидировать аграриям республики покупку мини-тракторов, которые будут собраны на новом сборочном производстве.

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