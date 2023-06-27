Радий Хабиров пригласил граждан на фестивали «Улица Дружбы» и «Сердце Евразии»

Фото: vk.com/radiyhabirov

Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал на своей личной странице в социальных сетях пост, в котором пригласил граждан на фестивали «Улица Дружбы» и «Сердце Евразии».

Мероприятия состоятся в рамках X Форума регионов России и Беларуси, который стартовал вчера. На «Улица Дружбы» жители и гости Уфы смогут познакомиться с традициями разных народов. А во второй день музыкального фестиваля «Сердце Евразии» ожидается максимально насыщенная программа – как по числу мероприятий, так и приглашенных артистов. В амфитеатре возле Конгресс-холла «Торатау» радовать гостей будут Национальный оркестр народных инструментов Башкирии, а также этно-поп группа ZAINETDIN.

Подробнее с программой фестиваля «Сердце Евразии» вы можете ознакомиться в нашем материале.

Напомним, вчера, 26 июня, в Уфе стартовал X Форум регионов России и Беларуси. В первый день мероприятия для посетителей организовали этно-фестиваль и выставку современной техники.

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