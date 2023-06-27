В Башкирии скончалась 70-летняя женщина, получившая ожоги при растопке бани

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня утром, 27 июня, в башкирском городе Стерлитамак скончалась пенсионерка, получившая сильные ожоги при растопке бани. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Происшествие случилось на прошлой неделе – 20 июня. 70-летняя женщина получила серьезные ожоги при растопке бани. Пострадавшая была госпитализирована в городскую клиническую больницу №1 города Стерлитамак, врачи оценивали ее состояние как тяжелое. МЧС сообщило, что пожарные на место ЧП не вызывались.

К сожалению, сегодня утром стало известно, что пострадавшей женщины не стало.

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