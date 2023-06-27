Житель Башкирии чуть не убил жену на глазах у 12-летней дочери и полицейских

Фото: СК Башкирии

41-летний житель Учалинского района Башкирии предстал перед судом за то, что едва не убил свою жену. Об этом рассказала пресс-служба регионального отделения Следственного комитета.

Инцидент произошел в ночь с 29 на 30 июня прошлого года в селе Тунгатарово. Подсудимый и его 36-летняя супруга, будучи пьяными, поссорились на бытовой почве. В какой-то момент мужчина взялся за нож, принялся угрожать женщине и не давал покинуть жилище.

Все это происходило на глазах 12-летней дочери супругов. Подросток побежала к соседям за помощью, и те вызвали полицию. Злоумышленник, увидев правоохранителей, попытался убить супруг, ударив ее ножом в шею. К счастью, стражам порядка удалось вовремя проникнуть в дом и обезвредили злоумышленника. Потерпевшей оказали медицинскую помощь. Подсудимый при задержании получил увечья, его доставил в больницу.

В отношении жителя Учалинского района было возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное лишение свободы», «Угроза убийством» и «Покушение на убийство». Мужчина признал свою вину. Суд приговорил его к четырем годам колонии строгого режима.

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