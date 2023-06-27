«Горжусь моим Президентом»: Хабиров прокомментировал обращение Путина 26 июня

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня ночью, 26 июня, глава Башкирии Радий Хабиров на своей личной странице в социальных сетях прокомментировал недавнее обращение Президента России Владимира Путина.

– Горжусь моим Президентом. Нашим Президентом великой России… Башкортостан всегда с Вами. И склоняем голову с уважением перед воинами Башкортостана, которые держат строй и всегда будут опорой России, – заявил руководитель региона.

Напомним, в минувшую субботу, 24 июня, после обращения Владимира Путина глава Башкирии Радий Хабиров выступил с заявлением о поддержке президента Российской Федерации. По его словам, республика согласна с его решениями и будет «опорным регионом» для России. По словам Хабирова, сейчас тысячи жителей республики находятся на передовой и еще 2,5 – на боевом слаживании. Все они, добавил глава, готовы защищать страну и президента.

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