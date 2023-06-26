В Уфе перекроют движение на участке улицы Трамвайная

Фото: Рустем Ахунов

Уфимская мэрия сообщает о перекрытии движения по еще одной дороге – на этот раз закроют проезд по улице Трамвайной.

В среду, 28 июня, с 9:00 и до 15:00 перекроют движение по улице Трамвайной на участке от пересечения с проспектом Октября и до здания по адресу: проспект Октября, 182/1. Как сообщили в мэрии Уфы, движение ограничат из-за ремонта дороги.

Кроме того, на два дня остановится движение троллейбусов по маршруту №22 «Колхозный рынок – Ледовый дворец «Уфа-арена». Также из-за ремонта дороги на участке проспекта Октября от улицы Чудинова и до улицы 1629 километр.

На фото: участок перекрытия на улице Трамвайной. Фото: пресс-служба уфимской мэрии

Напомним, ранее в Уфе перекрыли движение в историческом центре города в связи с проведением X Форума регионов России и Беларуси. А еще завтра, 27 июня, в Уфу прибудет «Поезд Памяти», из-за чего дополнительно перекроют движение по некоторым улицам.

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