Жительница Башкирии зарезала супруга из-за его постоянных попоек

Фото: СУ СК по РБ

Жительница Башкирии зарезала супруга и попыталась выставить произошедшее как сведение счетов с жизнью.

Следком по Башкирии предъявил обвинение 41-летней жительнице Нефтекамска в убийстве супруга. По версии следствия, женщина вечером 19 июня 2023 года в ходе бытовой ссоры ударила ножом своего 36-летнего мужа. После произошедшего мужчина закрылся в ванной, а она легла спать.

Утром женщина вскрыла замок в ванной и обнаружила мертвого мужа. Она сразу же вызвала сотрудников правоохранительных органов, но поначалу сообщила, что супруг свел счеты с жизнью. Следователи назначили несколько экспертиз, в ходе которых выяснилось, что удар ножом был нанесен в спину, что самостоятельно мужчина сделать не мог.

- После предъявления собранных доказательств, женщина созналась в содеянном, - подчеркнули в пресс-службе Следкома по Башкирии.

На данный момент с обвиняемой провели следственные действия, ей предъявили обвинение в убийстве. Причиной такого поступка женщина назвала постоянное злоупотребление мужа спиртным.

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