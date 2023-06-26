В Уфе из-за прибытия «Поезда Памяти» дополнительно перекроют дороги в центре

Фото: пресс-служба уфимской мэрии

Во вторник, 27 июня, в Уфу прибудет «Поезд Памяти», сообщает уфимская мэрия.

Прибытие состава, оформленного как иммерсивная инсталляция, пройдет в рамках программы X Форума регионов России и Беларуси. В уфимской мэрии отмечают, что это образовательный проект, а его целевая аудитория – школьники старших классов.

Прибытие «Поезда Памяти» на железнодорожный вокзал Уфы будет сопровождаться обширной культурно-образовательной программой, участниками которой станут школьники из стран Евразийского экономического союза – России, Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии.

Фото: пресс-служба уфимской мэрии

Как пояснили в пресс-службе администрации Уфы, в связи с этим событием будут перекрыты дороги на улице Советская на участке от Заки Валиди и до Октябрьской революции и улица Пушкина на участке от Ленина до Цюрупы. Ограничения будут действовать с 16:00 и до 18:00.

Изменится и схема движения общественного транспорта в эти часы.

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