В Башкирии засняли на видео пасущихся верблюдов

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ишимбайском районе Башкирии засняли на видео пасущихся верблюдов. Об этом рассказло издание «Восход».

На кадрах видеозаписи запечатлено, как на поле под летним солнцем мирно пасутся пять верблюдов.

Напомним, недавно в социальных сетях появилось видео, как зубры, привезенные из Белоруссии, потихоньку обживаются в башкирских лесах. Первая партия животных из девяти особей прибыла в республику еще 26 мая и была выпущена на территории Икского зоологического заказника в Кугарчинском районе, неподалеку от природного заповедника «Мурадымовское ущелье».

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