Элвин Грей стал гостем на свадьбе Заслуженного артиста Башкирии и Татарстана

Фото: Youtube-канал Элвина Грея

Певцы из Башкирии Ришат Тухватуллин и Алия Карачурина официально поженились. Об этом оба артиста сообщили на своих страницах в социальных сетях.

Весной этого пара сыграла никах, а уже в минувшую пятницу, 23 июня, молодые люди посетили ЗАГС, где официально расписались и обменялись обручальными кольцами. Вчера, 25 июня, молодожены устроили торжественный прием для родных и близких.

Его гостями известный певец Радик Юльякшин, известный под псевдонимом, а также его супруга Инзилей. Артист поздравил молодожен и вместе с ним несколько знаковых шлягеров башкирской эстрады.

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