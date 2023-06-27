В Башкирии простились с погибшим в СВО ветераном Сирии Вадимом Федоровым

Фото: vk.com/oktadm

Вчера, 25 июня, в башкирском городе Октябрьский прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции сержантом Вадимом Федоровым. Об этом рассказала пресс-служба города.

Вадим Сергеевич родился и вырос в Октябрьском. Он окончил школу №20, Октябрьский лицей №68, получил специальность электромонтера. Мужчина дважды заключал контракт с Министерством обороны. В первый раз с 2014 по 2017 год, второй – с 2020-го. За время с лужбы принимал участие в боевых действий в Сирии и Таджикистане. Был награжден медалями «Участнику военной операции в Сирии», «За возвращение Крыма», а также Георгиевским крестом 4 степени.

С июня 2022 года Вадим Федоров принимал участие в СВО в должности наводчика зенитной артиллерийской установки. 4 июня он в ходе боя на территории Запорожской области. Мужчину посмертно наградили Орденом Мужества.

– Все, кто знал Вадима, отзываются о нем, как о добром, честном, отзывчивом человеке с острым чувством справедливости. Искренние соболезнования всем родным и близким Вадима Федорова. Город скорбит вместе с вами, – написала пресс-служба

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