В Уфе водитель иномарки без прав сбил электросамокатчика и скрылся с места ДТП

Фото: ГИБДД Уфы

Вчера поздно вечером, 25 июня, в Уфе водитель иномарки сбил электросамокатчика и скрылся с места ДТП. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась на перекрестке улице Пушкина и Аксакова. Водитель Volkswagen Polo при повороте наехал на 24-летнего парня, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, спешившись с электросамоката. Пострадавший получил травму ноги, он обратился в травмпункт, после оказания помощи его отпустили домой.

Водитель «Поло» покинул место аварии, однако сотрудниками ГИБДД удалось его установить. Им оказался 24-летний молодой человек, который не имел водительского удостоверения, а также не имел при себе документов, дающих ему право управления иномаркой. Парня привлекли к административной ответственности, ему грозит лишение прав до 1,5 лет или арест на срок до 15 суток.

– Автомашина помещена на специализированную стоянку. По факту ДТП начато административное расследование, – сообщает Госавтоинспекция города.

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