В Уфе открыли первую «умную» спортплощадку с QR-кодами

Фото: vk.com/ratmir.mavliev

Сегодня, 26 июня, в Уфе первую «умную» спортивную площадку. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.

Объект появился на территории школы №79 в Орджоникидзевском районе. Строительство было профинансировано в рамках проекта «Бизнес-спринт».

Спортплощадка оснащена уличными тренажерам с QR-кодами со ссылкой на рекомендации для тренировок. Также здесь есть зоны взрослого и детского воркаута, хоккейная коробка, которая в летний сезон включает две баскетбольные и волейбольную площадки. Кроме того, на территории организована беговая дорожка с резиновым покрытием и трибуна на сто мест. Для обеспечения безопасности и порядка были установлены освещение и система видеонаблюдения.

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