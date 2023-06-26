В Уфе дали до 8 лет колонии двум экс-полицейским-вымогателям

Фото: Рустем АХУНОВ

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор троим члена преступной группировки, в которую входили двое бывших полицейских. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета Башкирии.

В мае 2018 года в столице республики подсудимые задержали горожанина и под угрозой обнаружения у него в автомобиле наркотиков и последующим стали вымогать у него деньги. Задержанный, опасаясь уголовного преследования, вынужденно согласился и заплатил злоумышленникам 257 тысяч рублей, а также отдал им 12 подарочных сертификатов магазина одежды на общую сумму в 60 тысяч рублей.

По такой же схеме преступная группа провела еще три «задержания». Один мужчина передал им около 30 тысяч рублей, другой не смог найти требуемую сумму и заплатил лишь 1200 рублей, а третьему пришлось заложить автомобиль, он отдал преступникам 270 тысяч рублей.

– Кроме того, двое участников преступной группы за денежное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей помогли уфимцу инсценировать ДТП с целью получения страховой выплаты в размере 145 тысяч рублей, – сообщает СК.

В ноябре 2018-го подсудимых задержали. Во время обыска у одного из полицейских обнаружили боеприпасы, которые он хранил незаконно. Впоследствии сотрудников полиции за преступления уволили из МВД.

В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий, в том числе совершенное с применением насилия», «Вымогательство», «Мошенничество в сфере страхования и пособничество в его совершении» и «Незаконное хранение боеприпасов». Они не признали свою вину. Экс-полицейских суд приговорил к восьми и семи годам исправительной колонии общего режима, а их сообщника – к трем. Также с подсудимых взыскали 200 тысячи рублей моральной компенсации.

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