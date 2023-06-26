Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил подготовить перечень «фонящих» дорог для ремонта в 2024 году в Башкирии.

На сегодняшнем оперативном совещании в Центре управления республикой глава Министерства транспорта и дорожного хозяйства региона доложил о начале ремонт дороги Сибай-Акъяр. Кроме того, чиновник заявил главе Башкирии о начале реализации программы ремонта «фонящих» дорог.

– Спасибо большое, что эту программу запустили. Глава муниципалитетов напоминаю: проявляйте активность. На следующей неделе я жду доклад о перечне «фонящих» дорог на следующий год. Елена Анатольевна (Прочаковская – начальник управления главы Башкирии по социальным коммуникациям – Ред.), ваше слово обязательно должно быть, потому что вы должны с вашей точки зрения показывать «фонящих», то есть, там, где люди уже измытарились, измучились, годами этой дороги они ждут. Такие дороги надо запускать в первую очередь. Полный доклад я жду по этой истории, – сказал Радий Хабиров.

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