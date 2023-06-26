В Башкирии 27 июня ожидаются дожди и заморозки до -2°

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завтра, 27 июня, в Башкирии ожидаются осадки и заморозки. Это следует из прогноза, опубликованного региональным МЧС.

Согласно данным синоптиков, жителям региона следует ожидать переменной облачности. Ночью в некоторых районах пройдут небольшие дожди, днем существенных осадков не предвидится. Будет северо-западный ветер пять-десять метров в секунду.

Температура воздуха грядущей ночью составит +5, +10°. На севере Башкирии прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0,-2°. Днем потеплеет до +19, +24°.

Ночью и утром на отдельных участках автомобильных дорог республики образуется туман. Из-за него видимость составит 500 и менее метров.

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