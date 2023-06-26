Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Средняя продолжительность жизни в Башкирии превысила 73 года. Об этом на сегодняшнем оперативном совещании в Центре управления республикой заявил глава региона Радий Хабиров.

– Мы подводили итоги. Я вновь говорю: благодаря деятельности наших врачей у нас средняя продолжительность жизни перешагнула [порог в] 73 [года], и она у нас сейчас выше средней продолжительности жизни в Российской Федерации. У нас младенческая смертность очень тоже упала, очень здорово. Снизилась смертность от болезней системы кровообращения, от онкологических заболеваний. Спасибо большое нашим врачам еще раз, – заявил руководитель региона.

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