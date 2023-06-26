Мэрия Уфы закупит 15 троллейбусов за 381 млн рублей

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Мэрия Уфы закупит для города 15 новых троллейбусов. Информация об этом была опубликована на сайте государственных закупок.

Управление транспорта и связи администрации столицы Башкирии с Уфимский трамвайно-троллейбусный завод заключит контракт на поставку нового транспорта. Начальная цена договора составляет 380 587 500 рублей. На покупку троллейбусов из регионального бюджета будет выделен 371 миллион рублей, остальное покроет городская казна.

Новый транспорт представит собой низкопольные троллейбусы с возможностью автономного хода. Они будут вмещать от 90 до 100 пассажиров, сидячих мест будет, как минимум, 33. В салоне будет оборудована система климат-контроля, также будут предусмотрены места для людей, передвигающихся с помощью инвалидных кресел.

Троллейбусы будут поставлены в депо № 1 на улице Адмирала Макарова в течение 90 дней с момента заключения контракта. Транспорт, согласно опубликованной документации, должен быть выпущены не раньше текущего года, а его гарантийный срок эксплуатации должен составить 1,5 года или 150 тысяч километров пробега. Полный срок же эксплуатации должен быть 10 лет или 600 тысяч километров пробега.

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