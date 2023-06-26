Главе Минстроя Башкирии Ридалю Саетову прокуратура объявила предостережение

Кадр трансляции оперативного совещания в ЦУР Башкирии

Исполняющему обязанности министра строительства и архитектуры Башкирии Ридалю Саетову объявила предостережение прокуратура. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Основанием для этого послужило несвоевременное исполнение контрактных обязательств по передаче в Янаульском районе квартир гражданам, которые живут в аварийном жилье. Прокуратура предостерегло о недопустимости срыва сроков реализации Адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, окончание которой должно произойти уже в конце текущего года.

– Вопросы соблюдения жилищных прав граждан, проживающих в аварийных домах, находятся на постоянном контроле прокуратуры республики, – отметила прокуратура республики.

Напомним, недавно министра строительства Башкирии Рамзиля Кучарбаева признали виновным в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Его приговорили к шести годам лишения свободы. Позже адвокат чиновника обжаловал приговор. Ридаль Саетов был назначен на пост и.о. главы Минстроя Башкирии в апреле текущего года.

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