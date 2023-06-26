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НовостиОбщество26 июня 2023 7:28

Хабиров распорядился об обязательной диспансеризации уходящих на СВО бойцов

У некоторых военнослужащих в ходе диспансеризации уже обнаружили ряд заболеваний
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/radiyhabirov

Фото: vk.com/radiyhabirov

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе сегодняшнего оперативного совещания в Центре управления республикой распорядился об обязательной диспансеризации бойцов, уходящих в зону специальной военной операции.

– В общем, мы как договорились: ни один военнослужащий без нашей диспансеризации не должен туда [в зону СВО] уходить. Тем более, мы уже обнаружили ряд заболеваний. Все-таки люди взрослые там [среди военнослужащих] есть. Поэтому это правильное решение, это очень хорошая история, – заявил руководитель региона.

Напомним, недавно в Уфе проводили на боевое слаживание добровольцев штурмовой, снайперской и разведывательной роты, которые будут носить имена штурмовика Гази Загитова, партизанского командира Вафы Ахмадуллина и снайпера Ахата Ахметьянова. По словам главы Башкирии, формирование основных подразделений добровольческого полка «Башкортостан» завершилось.

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