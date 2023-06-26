В Сибае открыли обновленный отдел ЗАГС

Фото: МОО "Вперёд, Сибай!"

В торжественной церемонии приняли участие депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, руководитель МОО «Вперед, Сибай!» Денис Назаров, начальник отдела ЗАГС Айгуль Бухарбаева и заместитель главы города по социальным вопросам Гюзель Ишемгулова. Гости осмотрели все обновленные помещения городского дворца бракосочетаний — фойе, холл, комнаты жениха и невесты и зал торжественных регистраций.

«Торжественная регистрация брака — это самое лучшее, самое волнительное время каждого человека. И от того, как начинаются первые минуты совместной жизни пары, зависит многое. Чувства молодоженов должны быть такими же чистыми и светлыми, как и сегодняшний отдел ЗАГС», — сказала Айгуль Бухарбаева, пригласив в отдел и молодоженов из соседних районов и регионов.

Фото: МОО "Вперёд, Сибай!"

Напомним, ранее на встрече с Денисом Назаровым в Сибае Айгуль Бухарбаева попросила по возможности обновить мебель в основном зале. Денис Назаров предложил сделать полноценный ремонт всех помещений и обновить все оснащение.

«Знаю, что ремонт в ЗАГСе проводился очень давно, поэтому мы решили подойти к решению вопроса комплексно, сделать ремонт и обновить оснащение полностью. День бракосочетания — особый день для любой пары, и, надеюсь, что визуальная составляющая обновленного ЗАГСа будет нравиться и тем, кто только решает завести семью, и браков, возможно, будет становиться больше. Теперь молодожены будут соединять свои судьбы узами брака в более торжественной, комфортной и современной атмосфере. Желаю всем будущим молодоженам, чтобы каждый заключенный здесь союз был очень счастливым», — отметил Денис Назаров.

Фото: МОО "Вперёд, Сибай!"

Заместитель главы администрации Гюзель Ишемгулова назвала сибайский ЗАГС еще одной точкой притяжения горожан.

«В ЗАГСе мы проводим свадьбы, получаем свидетельства о рождении детей, проводим торжественные мероприятия. И очень хорошо, что все это будет проходить в таком замечательном зале. Уверена, горожане по достоинству оценят такой подарок», — сказала она.

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