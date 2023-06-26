Кота с необычной внешностью, которого спасали волонтеры, забрал уфимец, вернувшийся с СВО

Балу уже очень привязался к своим новым хозяевам и не отходит от них ни на шаг Фото: соцсети

Пришли хорошие новости от зооволонтеров: породистого кота с необычной внешностью все же удалось пристроить в добрые руки. Несмотря на свою деформированную после аварии мордочку и весьма своеобразный внешний вид Балу (именно так зовут котика) смог растопить сердце уфимца, недавно вернувшегося домой с СВО.

- Балу вчера забрали в семью. У него все хорошо. Ходит за своими хозяевами, как хвостик. Спит вместе на диване, - делится радостными новостями Светлана Ильясова.

Напомним, печальную историю породистого котика-британца «Комсомолка» описывала на днях: животное оказалось на улице по вине безответственных хозяев, долго скиталось, голодало, болело и даже попало под машину, результатом чего стал множественный перелом с расщеплением челюсти и другие проблемы. Балу мужественно перенес 3 операции, но когда волонтеры попытались найти ему новый дом, то возникли трудности. То хозяева съемной квартиры запрещали держать животных, то у новых владельцев открывалась аллергия на кошачью шерсть. Однако, кажется, сейчас история Балу все же завершилась благополучно, и котик обрел новый дом.