В Уфе до 28 июня из-за Форума регионов России и Беларуси перекрыли дороги и парк

Фото: Павел КРАЙНОВ

В Уфе из-за X Форума регионов России и Беларуси перекрыли дороги и парк. Об этом с места событий рассказал корреспондент «КП-Уфа».

В преддверии форума до 28 июня для автомобилистов была закрыта часть улицы Карла Маркса – от пересечения с Заки Валиди и до Пушкина. Кроме того, был ограничен проезд по Гафури на участке от Пушкина и до Пятигорской. Также будет перекрыт проезд по Гоголя от пересечения с Тукаева и до Заки Валиди.

Фото: Павел КРАЙНОВ

Как сообщает сотрудник нашей редакции, до места проведения Форума регионов России и Беларуси затруднительно добраться даже будучи пешеходом. Например, власти ограничили проход по Парку Матросова.

Фото: Павел КРАЙНОВ

Напомним, Х Форум регионов России и Беларуси стартует в Уфе уже сегодня – 26 июня. Оно объединяет сразу несколько частей – для политиков и простых граждан. Ранее мы публиковали подробную программу мероприятия.

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