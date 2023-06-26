Уфимский нефтяной – лидер по студенческим стартапам!

Первое место по количеству заявок на грантовый конкурс «Студенческий стартап» занял Уфимский государственный нефтяной технический университет. Студенты УГНТУ предложили 47 стартап-проектов, и каждый из них претендует на грантовую поддержку в размере один миллион рублей.

Напомним, что оператором этого конкурса выступает Фонд содействия инновациям, а приём заявок IV очереди проходил с 3 мая по 13 июня.

Республика Башкортостан показала отличные результаты, войдя в пятёрку лидеров страны по количеству заявок. ТОП-5 конкурса сформировали Москва, Татарстан, Башкортостан, Санкт-Петербург и Ростовская область. Самыми популярными оказались направления – «Цифровые технологии», «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии», «Креативные индустрии».

Большинство студенческих стартапов Уфимского нефтяного представлены в номинациях «Цифровые технологии» и «Креативные индустрии». Будущие технологические предприниматели предложили разнообразные приложения, полезные сервисы и онлайн-системы, которые предназначены не только для потребительских рынков, но и будут достойным ответом на вызовы нашего времени в сфере промышленности и производства. Несколько стартапов заявлены в номинации «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии» и нацелены решить задачи ТЭК.

Юные инноваторы не обошли вниманием и такие наукоемкие направления как «Новые материалы и химические технологии», «Медицина и технологии здоровье сбережения», «Ресурсосберегающая энергетика», «Биотехнологии».

В направлении «Креативные индустрии» студенты УГНТУ предложили широкую палитру стартап-проектов: дизайн мебели, уникальная одежда, творческая мастерская, студия развития для детей, туристические порталы, настольные игры, экологичная посуда, аксессуары для декора интерьера и многое другое, что сделает быт ярче, красивее и удобнее!

Теперь участников конкурса ждёт формальная экспертиза. Перешедшие на второй этап представят свои стартап-проекты экспертным комиссиям в формате онлайн-питча и поборются за один миллион рублей.

Как развивать стартап-бизнеспосле получения гранта?

Сегодня для студентов-предпринимателей Башкортостана созданы благоприятные условия по развитию стартапов. Обучиться технологическому предпринимательству можно в рамках Евразийской акселерационной программы, разработчиком и оператором которой уже второй год выступает Уфимский государственный нефтяной технический университет. Получить поддержку экспертов, консультационную помощь и даже организовать подбор команды юные предприниматели могут в Стартап-студии УГНТУ.

А совсем скоро местом притяжения станет Межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ мирового уровня, который объединит научные разработки, образовательные программы и университетское технологическое предпринимательство. Всё это благодаря национальному проекту «Наука и университеты».

Партнерский материал.