В Госкомитете ЧС по Башкирии прокомментировали гибель семилетнего мальчика под колесами поезда

От полученных травм ребенок скончался мгновенно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Госкомитете ЧС по Башкирии прокомментировали гиель семилетнего мальчика под колесами поезда. О трагическом инциденте рассказал глава ведомства Фарит Гумеров во время выступления на оперативном совещании в правительстве Башкирии.

Напомним, все произошло еще 19 июня в Чишминском районе. Ребенок приехал в гости к бабушке, где отправился гулять с друзьями в районе железнодорожного перехода на станции Шингак-Куль. В какой-то момент дети заигрались, и не заметили приближающийся поезд. В итоге мальчик растерялся, и его сбило выступающей боковой частью локомотива – от полученных травм он скончался на месте. В настоящее время в обстоятельствах трагедии разбираются следователи и сотрудники прокуратуры.

Кстати, местные жители оказывается уже не раз обращали внимание на небезопасность железнодорожного перехода и часто писали об этом в соцсетях.

- На протяжении многих лет мы просим поставить нам мост, так как устали уже лазить пол поездами и каждый день рисковать и жизнями. Помогите нам решить эту проблему, - обращаются к властям местные сельчане.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.