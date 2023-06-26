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НовостиПроисшествия26 июня 2023 5:54

В Госкомитете ЧС по Башкирии прокомментировали гибель семилетнего мальчика под колесами поезда

Местные жители просят обратить внимание на опасный переход
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
От полученных травм ребенок скончался мгновенно

От полученных травм ребенок скончался мгновенно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Госкомитете ЧС по Башкирии прокомментировали гиель семилетнего мальчика под колесами поезда. О трагическом инциденте рассказал глава ведомства Фарит Гумеров во время выступления на оперативном совещании в правительстве Башкирии.

Напомним, все произошло еще 19 июня в Чишминском районе. Ребенок приехал в гости к бабушке, где отправился гулять с друзьями в районе железнодорожного перехода на станции Шингак-Куль. В какой-то момент дети заигрались, и не заметили приближающийся поезд. В итоге мальчик растерялся, и его сбило выступающей боковой частью локомотива – от полученных травм он скончался на месте. В настоящее время в обстоятельствах трагедии разбираются следователи и сотрудники прокуратуры.

Кстати, местные жители оказывается уже не раз обращали внимание на небезопасность железнодорожного перехода и часто писали об этом в соцсетях.

- На протяжении многих лет мы просим поставить нам мост, так как устали уже лазить пол поездами и каждый день рисковать и жизнями. Помогите нам решить эту проблему, - обращаются к властям местные сельчане.

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